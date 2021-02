Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’aveu fracassant de Pochettino sur une arrivée au FC Barcelone !

Publié le 1 février 2021 à 22h45 par B.C.

Nouvel entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino ne s’imagine pas débarquer au FC Barcelone à l’avenir, en raison de son attachement pour l'Espanyol.

Démis de ses fonctions par Tottenham en novembre 2019, Mauricio Pochettino aura attendu une année entière avant de retrouver un poste, au Paris Saint-Germain. L’Argentin a pris la succession de Thomas Tuchel sur le banc parisien, l’occasion pour lui de faire son grand retour dans la capitale. Mais ces derniers mois, Mauricio Pochettino était annoncé sur les tablettes des plus grandes écuries européennes, à l’instar du FC Barcelone. Interrogé par RMC , l’ancien coach des Spurs explique toutefois qu’il lui serait impossible de diriger le club culé à l’avenir, en raison de son attachement pour l'Espanyol.

« Ce serait impossible de travailler au FC Barcelone »