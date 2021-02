Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un départ à prévoir l’été prochain pour ce buteur de Zidane ?

Publié le 1 février 2021 à 21h00 par La rédaction

Considéré comme un indésirable par Zinedine Zidane au Real Madrid, Luka Jovic s’est très vite trouvé une porte de sortie cet hiver. Le Serbe est retourné dans son ancien club, l’Eintracht Francfort, jusqu’à la fin de saison. Mais l’attaquant de 23 pourrait finalement y rester définitivement.

De retour en Bundesliga après un passage raté au Real Madrid, Luka Jovic revit. Prêté jusqu’à la fin de la saison à l’Eintracht Francfort, le Serbe est déjà très en forme, alors qu'il était considéré comme un indésirable dans le vestiaire de Zinedine Zidane. S’il subit la concurrence rude d’un André Silva étincelant (7 buts sur les 5 derniers matchs), l’attaquant de 23 a lui aussi de très bonnes statistiques (3 buts en 4 rencontres de Bundesliga). Jovic semble donc renaître en Allemagne, alors qu’il était à la peine dans le championnat espagnol. Ainsi, Francfort n'écarte pas la possibilité de conserver le joueur à l’issue de son prêt.

« Le rêve est toujours permis. On garde de bonnes relations avec le Real Madrid »