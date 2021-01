Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Zidane répond sèchement à Jovic après son départ !

Publié le 30 janvier 2021 à 1h30 par La rédaction

Après son passage raté au Real Madrid, Luka Jovic est revenu à l’Eintracht Francfort. L'attaquant avait alors évoqué un problème de communication pour évoquer ses problèmes en Espagne, ce qui n'a pas manqué de faire réagir l'adjoint de Zinedine Zidane.

Cet hiver, le Real Madrid a vu le départ de Luka Jovic. En manque de temps de jeu et très peu performant depuis son arrivée à l’été 2019, le Serbe s’était attiré les foudres des supporters et était jugé comme un indésirable. Jovic s’est donc réfugié là où il avait éclos aux yeux de l’Europe, à l’Eintracht Francfort, pour un prêt de six mois. Et son retour en Bundesliga est pour le moment une réussite (3 matchs, 3 buts). Pour justifier cet échec au Real Madrid, l’attaquant de 23 ans avait évoqué des problèmes de communication. « À l'Eintracht, nous parlons anglais, l'espagnol ne me va pas. Avec Adi (Hütter, l'entraîneur, NDLR), la communication est plus facile pour moi parce que nous parlons anglais. Je n'apprends pas l'espagnol. J'ai commencé à l'apprendre mais je n'ai pas continué ». Une sortie qui a fait réagir l'adjoint de Zinedine Zidane ce vendredi.

« Parler de football n'est pas compliqué »