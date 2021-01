Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Sergio Ramos sait à quoi s’en tenir pour son avenir !

Publié le 29 janvier 2021 à 23h00 par H.G.

Alors que les discussions pour sa prolongation au Real Madrid seraient au point mort, Sergio Ramos n’aurait pas le choix d’accepter l’offre actuelle de la direction madrilène s’il ne veut pas s’en aller.

Après seize ans de bons et loyaux services, Sergio Ramos pourrait quitter le Real Madrid en fin de saison. En effet, l’ancien défenseur du Séville FC arrivera au terme de son contrat le 30 juin prochain, et les négociations pour sa prolongation seraient extrêmement complexes. Le club de la capitale espagnole ne souhaiterait effectivement pas répondre aux exigences salariales de son joueur, qui serait opposé à l’idée de voir ses émoluments diminuer de 10 % après l’impact de la pandémie de Covid-19 sur les finances du Real Madrid. Seulement voilà, Sergio Ramos risque de devoir se contenter de cette offre s’il entend bien rester chez les Merengue …

Le Real Madrid ne reverra pas son offre à la hausse