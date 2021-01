Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid afficherait une certitude pour Sergio Ramos !

Publié le 29 janvier 2021 à 20h45 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Sergio Ramos, le Real Madrid ne croirait pas en la possibilité que le club de la capitale enrôle son actuel défenseur central.

Une page pourrait se tourner en fin de saison au Real Madrid. En effet, Sergio Ramos arrivera au terme de son contrat le 30 juin prochain avec le club de la capitale, et les négocations dans l’optique de sa prolongation n’iraient pas dans le bon sens. Les deux parties seraient en désaccord au sujet de son salaire, chose qui pourrait pousser Sergio Ramos à aller voir ailleurs l’été prochain. Et dans cette optique, le PSG est annoncé comme l’un de ses possibles points de chute. Plus encore, il a dernièrement été annoncé que le club parisien avait formulé une offre à l’Espagnol pour un contrat de trois ans assorti d’un salaire de 15 M€/an.

Un salaire de 15 M€/an pour Sergio Ramos au PSG ? Le Real Madrid n’y croit pas !