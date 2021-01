Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un avenir au Real Madrid ? Pochettino met les choses au clair !

Publié le 29 janvier 2021 à 20h30 par B.C.

Alors que ses propos concernant le Real Madrid ont beaucoup fait parler cette semaine, Mauricio Pochettino a tenu à mettre les choses au clair dans un entretien accordé à RMC.

Nommé à la tête du PSG en décembre dernier, Mauricio Pochettino s’est déjà fait remarquer dans les médias en accordant plusieurs entretiens à l’étranger. Cette semaine, l’Argentin a ainsi repris la parole dans les colonnes du quotidien espagnol AS . L’occasion pour lui d’évoquer son retour au PSG dans la peau d’un entraîneur, sa rencontre avec Kylian Mbappé et Neymar, ou encore ses aspirations futures. Et une réponse a particulièrement retenu l’attention de l’autre côté des Pyrénées. « En tant que joueur, j'ai eu l'occasion de signer pour Madrid, mais pour une raison quelconque, cela ne s'est pas produit. Et quand j'ai rejoint l'Espanyol pour la première fois en 1994, avec Camacho, il m'a toujours parlé de la culture, de la mentalité, de ce que signifiait faire partie d'une famille comme le Real Madrid. Ses paroles sont toujours restées en moi. Puis plus tard quand j'ai discuté avec Alfredo di Stéfano. En vieillissant, l'influence de Camacho a vraiment commencé à s’imposer. Il représentait les valeurs de Madrid, l'âme du club… C'était toujours mon objectif de pouvoir un jour jouer pour le Real Madrid et quand on ne réalise pas un rêve, vous dites: 'Eh bien, écoutez, un jour j'aimerais entraîner le Real Madrid' - après l'Espanyol. Et pourquoi pas un jour entraîner l'Argentine, parce que je suis né avec le drapeau argentin sur la poitrine. Ce sont les deux choses dans le football que je voudrais réaliser », avait confié Mauricio Pochettino. La phrase « Entraîneur le Real Madrid est un rêve », a alors fait la Une d’ AS , et cela n’a pas échappé aux supporters du PSG. Interrogé sur cette déclaration, Mauricio Pochettino a tenu à rétablir ses vérités dans un long entretien accordé à RMC .

« Ça ne doit pas être résumé dans un titre »