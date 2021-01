Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Sergio Ramos lâche un énorme indice sur son avenir !

Publié le 30 janvier 2021 à 1h00 par H.G.

Alors qu’il arrivera au terme de son contrat au Real Madrid en fin de saison, Sergio Ramos serait bel et bien proche de quitter le club de la capitale espagnole.

Une page pourrait se tourner en fin de saison au Real Madrid. En effet, après seize ans passés au sein de la Casa Blanca , Sergio Ramos est sur le chemin d’un départ libre du club de la capitale espagnole le 30 juin prochain au terme de son contrat. Et s’il avait logiquement été annoncé que les Merengue souhaitaient prolonger leur emblématique défenseur central, les positions entre les deux parties seraient finalement radicalement opposées, notamment sur la question du nouveau salaire de Sergio Ramos avec un renouvellement de son bail.

Le clan de Sergio Ramos reconnaît qu’un départ en fin de saison est probable !