Mercato - FC Nantes : Domenech tente un joli coup avec cet international algérien !

Publié le 1 février 2021 à 20h15 par La rédaction mis à jour le 1 février 2021 à 20h19

Désireux de renforcer son effectif dans les dernières heures de ce mercato, Raymond Domenech se serait jeté sur plusieurs pistes in-extremis, et notamment celle menant à Adam Ounas, mais cela semble mal embarqué....

Après un mercato très discret dans le sens des arrivées, tout se bouscule du côté du FC Nantes. Jusqu'à maintenant, l'arrivée de Raymond Domenech au poste d'entraîneur n'a pas porté ses fruits. C'est pourquoi les Canaris aimeraient tout de même apporter un peu de sang neuf à leur effectif qui a connu quelques départs cet hiver. Outre le nom de Denis-Will Poha, jeune milieu de terrain évoqué dans un accord de prêt en provenance de Vitoria Guimaraes par le journal Record , Raymond Domenech aurait aimé voir débarquer d'autres nouveaux visages dans son équipe. Le FC Nantes aurait donc tenté un gros coup de dernière minute pour un attaquant déjà passé par la Ligue 1, mais sans succès...

Domenech tente Adam Ounas, mais...