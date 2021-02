Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Domenech prévient clairement Kita pour le recrutement !

Publié le 1 février 2021 à 14h00 par D.M.

Après la défaite de son équipe ce dimanche face à l’AS Monaco, Raymond Domenech s’est prononcé sur le mercato et a fermé la porte à une arrivée de dernière minute au FC Nantes.

Arrivé au FC Nantes à la fin du mois de décembre, Raymond Domenech est toujours à la recherche de sa première victoire en Ligue 1 cette saison. Les Canaris n’ont plus remporté le moindre match depuis le 8 novembre 2020 et s’approche dangereusement de la zone de relégation après une nouvelle défaite ce dimanche face à l’AS Monaco (1-2). Toutefois, malgré ses difficultés sportives, le FC Nantes, qui n’a toujours pas accueilli le moindre renfort cet hiver, devrait rester bien calme ce lundi.

« Ça met plus le club dans la difficulté »