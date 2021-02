Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau scénario envisagé pour Paulo Dybala ?

Publié le 6 février 2021 à 7h15 par A.C.

Paulo Dybala, sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2022, est régulièrement annoncé dans le viseur du PSG.

Tout récemment, les supporters du Paris Saint-Germain ont reçu une très bonne nouvelle. Marcelo Bechler, qui avait annoncé l’arrivée de Neymar au PSG en 2017, a expliqué qu’un accord aurait été trouvé pour une prolongation de quatre ans. De notre côté, nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’un accord n’a pas été trouvé, mais le PSG est optimiste pour la prolongation de Neymar. D’ailleurs, ce dernier ne multiplie les messages d’affection à son club, comme lors d’un entretien diffusé sur TF1. « Je ne sais pas si c'est moi ou autre chose qui a changé. Mais aujourd'hui, je me sens bien. Je me suis adapté... Je suis plus calme » a déclaré Neymar. « Je suis très heureux ici Je veux rester au PSG, j'espère que Kylian restera aussi. Bien sûr, c'est le souhait de tous les supporters de Paris ! On veut que le PSG soit une grande équipe ». La situation est pourtant beaucoup plus délicate pour Kylian Mbappé, lui aussi sous contrat avec le PSG jusqu’en 2022.

Dybala prolongé... puis vendu par la Juventus ?