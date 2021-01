Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo bientôt fixé pour Dybala ?

Publié le 30 janvier 2021 à 0h15 par A.C.

Annoncé dans le viseur du PSG, mais également de plusieurs équipes de Premier League, du Real Madrid et du FC Barcelone, Paulo Dybala devrait décider son avenir.

Véritable idole des supporters de la Juventus, dont il a été plusieurs fois capitaine, Paulo Dybala divise. Son talent est en effet indéniable, mais l’attaquant de la Juve n’est pas aussi décisif qu’on pourrait le souhaiter. Dybala ne tient pas la comparaison avec Cristiano Ronaldo et ses 85 buts en 110 matchs toutes compétitions confondues et certains ont commencé à parler d’un possible départ. Ça tombe bien, Mauricio Pochettino aimerait le récupérer au Paris Saint-Germain. Tuttosport a en effet annoncé début janvier que dès son arrivée au PSG, te technicien argentin aurait réclamé le recrutement de son compatriote à Leonardo. D’autres clubs auraient également été alertés, comme le Real Madrid, le FC Barcelone et plusieurs écuries de Premier League.

La Juve veut relancer les négociations avec le clan Dybala