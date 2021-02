Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Messi annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 6 février 2021 à 1h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi serait dans le doute le plus total quant à son avenir. Selon l'entourage du joueur, La Pulga aurait 50% de chances de prolonger avec le FC Barcelone, et par conséquent autant de chances de partir.

Lors du dernier mercato estival, Lionel Messi aurait souhaité quitter le FC Barcelone. Pour obtenir gain de cause, la star argentine aurait fait parvenir un burofax à sa direction pour leur faire part de ses intentions. Toutefois, le Barça aurait refusé d'accorder un bon de sortie à son capitaine et numéro 10. Engagé jusqu'au 30 juin prochain, Lionel Messi peut désormais négocier avec le club de son choix depuis le 1er janvier, et ce, pour un transfert libre et gratuit en fin de saison. Toutefois, La Pulga ne serait plus du tout sur de vouloir partir.

Un dilemme cornélien pour Lionel Messi ?