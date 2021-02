Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : La révélation de taille sur ce transfert bloqué par Domenech !

Publié le 6 février 2021 à 0h15 par La rédaction

Raymond Domenech n'a pas laissé filer Kader Bamba à Amiens lors des dernières heures du mercato hivernal, alors que le joueur avait déjà bouclé ses valises. Explications.

Le torchon brûle entre Raymond Domenech et Kader Bamba ! L'entraîneur a clairement limité le temps de jeu de son milieu de terrain ces derniers temps, au point de le laisser en dehors du groupe lors des défaites contre Monaco (1-2) dimanche dernier puis face à Saint-Etienne (1-1) mercredi. Lors des dernières heures du mercato hivernal, un départ de Kader Bamba semblait de plus en plus plausible, mais le joueur de 26 ans finira bel et bien la saison surprise, à son plus grand regret.

Prêt à partir, Bamba avait vidé son casier