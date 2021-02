Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Todibo lâche ses vérités après son départ !

Publié le 5 février 2021 à 23h10 par D.M.

Présent en conférence de presse, Jean-Clair Todibo s’est exprimé sur son arrivée à l’OGC Nice, mais aussi sur son passage compliqué au FC Barcelone.

Arrivé au FC Barcelone en janvier 2019, Jean-Clair Todibo n’a jamais pu briller sous le maillot blaugrana . Bloqué par la concurrence et encore trop juste pour s’installer dans l’équipe première, le défenseur central a été prêté lors du dernier exercice à Schalke 04 et devait terminer cette saison au Benfica. Mais le joueur français ne rentrait pas dans les plans de Jorge Jesus, poussant le FC Barcelone à trouver une solution. Finalement, Todibo a rompu son prêt avec le club portugais et a rejoint l’OGC Nice, qui aura l’occasion de lever l’option d’achat présente dans le contrat à la fin de la saison.

« Je veux m’inscrire sur la durée à Nice »