Mercato - Real Madrid : Tout se met en place pour ce dossier brûlant !

Publié le 6 février 2021 à 0h30 par La rédaction

Karl-Heinz Rummenigge, le président du conseil d'administration du Bayern Munich, a laissé entendre que David Alaba se dirigeait vers le Real Madrid l'été prochain.

David Alaba vit très certainement ses dernières heures sous les couleurs du Bayern Munich. Le défenseur de 28 ans, arrivé dans le club munichois en 2008, s'oriente vers sa dernière saison en Bavière. Son contrat expire en juin prochain, et il n'a toujours pas été renouvelé. David Alaba se retrouve donc libre de s'engager avec l'équipe de son choix dès à présent, et le Real Madrid pourrait être la nouvelle destination de l'international autrichien, comme l'a confirmé Karl-Heinz Rummenigge.

« On a discuté ensemble des rumeurs sur le Real Madrid »