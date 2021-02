Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un premier renfort déjà acté pour l'été prochain ?

Publié le 6 février 2021 à 0h00 par La rédaction

Prêté à l'AC Milan pour l'intégralité de la saison, Brahim Diaz serait promis à un grand avenir au Real Madrid à son retour chez les Merengue.

À seulement 21 ans, Brahim Diaz ne manque pas d'expérience ! Le jeune milieu de terrain a déjà connu trois des plus grands clubs européens avec Manchester City, le Real Madrid et l'AC Milan. Brahim Diaz avait effectué ses débuts parmi les professionnels avec les Skyblues en 2016, avant d'être transféré chez les Merengue contre la somme de 17M€ en janvier 2019. Le joueur espagnol n'a cependant pas obtenu un temps de jeu très élevé dans la capitale madrilène, c'est pourquoi il a été prêté pour l'intégralité de la saison au Milan AC afin d'engranger de l'expérience. Brahim Diaz ne devrait cependant pas rester loin de la Casa Blanca très longtemps...

Un grand rôle pour Diaz à Madrid l'an prochain ?