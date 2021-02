Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane révèle les coulisses du départ d'Odegaard !

Publié le 5 février 2021 à 23h30 par A.D.

Peu utilisé par Zinedine Zidane, Martin Odegaard aurait demandé à quitter le Real Madrid pour emmagasiner du temps de jeu jusqu'à la fin de la saison. Alors que sa pépite norvégienne s'est engagée avec Arsenal cet hiver, le coach merengue a dévoilé les coulisses de son départ.

Alors qu'il peinait à obtenir les bonnes grâces de Zinedine Zidane depuis le début de saison, Martin Odegaard aurait demandé à partir cet hiver. Pour satisfaire les désirs de son milieu de terrain, le coach du Real Madrid lui a accordé un bon de sortie. Un ticket que Martin Odegaard a utilisé pour rejoindre Arsenal. Présent en conférence de presse ce vendredi, Zinedine Zidane a raconté les dessous du départ de Martin Odegaard.

«Il voulait partir et jouer, nous en avons parlé deux ou trois fois»