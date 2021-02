Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Bernard Tapie interpelle Frank McCourt pour la vente de l’OM !

Publié le 5 février 2021 à 23h15 par Th.B.

Ancien propriétaire de l’OM, Bernard Tapie a incité Frank McCourt à lâcher l’affaire et à « passer la main » alors que la Kingdom Holding Company aimerait racheter le club phocéen.

Outre la mise à pied d’André Villas-Boas, l’OM doit une nouvelle fois faire face aux rumeurs de rachat. À l’instar de l’été dernier avec Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi, le président Jacques-Henri Eyraud et le propriétaire Frank McCourt pourraient se retirer en vendant l’OM. C’est du moins l’information communiquée par Thibaud Vérizian et Matthieu Manteghetti ce vendredi. Selon le journaliste de Canal+ , le prince saoudien Al-Walid Ben Talal, via sa compagnie Kingdom Holding Company, pourrait offrir 480M€ à McCourt afin de l’inciter à céder l’OM. Néanmoins, par le biais d’un communiqué, le propriétaire de l’Olympique de Marseille a assuré vouloir aller au bout et continuer son aventure phocéenne. Ce qui n’est pas du goût de l’ancien propriétaire et figure forte de l’OM : Bernard Tapie.

« Il faut qu’il passe la main »