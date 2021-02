Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'annonce fracassante de McCourt sur les rumeurs de vente !

Publié le 5 février 2021 à 18h15 par Th.B. mis à jour le 5 février 2021 à 18h23

Voyant les rumeurs fuser au sujet d’une potentielle vente de l’OM à la Kingdom Holding Company, Frank McCourt est monté au créneau en affirmant son attachement au club et niant tout rachat imminent du prince saoudien Al-Walid Ben Talal.

C’est la grosse rumeur de ce vendredi : l’OM passera-t-il sous pavillon saoudien ? D’après Canal+ notamment, le prince Al-Walid Ben Talal serait prêt à offrir 480M€ à Frank McCourt pour qu’il cède l’Olympique de Marseille bien que le propriétaire du club olympien attendrait un montant de 600M€ afin de donner son aval. Via plusieurs médias, McCourt a tenu à démentir toute vente à la Kingdom Holding Company, tenue par le prince saoudien et s’est livré via ses équipes de communication dans l’optique de mettre la lumière sur la vérité.

« Mon engagement vis-à-vis de l’OM est total »