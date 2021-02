Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A Doha, on a déjà tout prévu pour Lionel Messi !

Publié le 6 février 2021 à 20h30 par A.C.

Les propriétaires du Paris Saint-Germain semblent décidés à frapper un énorme coup, en recrutant Lionel Messi.

Alors que le FC Barcelone traverse une période compliquée sur le plan sportif, les choses ne vont pas mieux, avec le report des élections à la présidence et l’absence de véritable direction. Mais le gros dossier rester Lionel Messi. En fin de contrat, le sextuple Ballon d’Or peut négocier avec le club de son choix depuis le 1er janvier dernier. Et le Paris Saint-Germain est déjà placé ! C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre Leonardo tout récemment, interrogé sur une possible arrivée de Messi à Paris. Le directeur sportif du PSG n’a d’ailleurs pas été le seul à évoquer ce sujet. Neymar, Leandro Paredes ou plus récemment Angel Di Maria, ne cessent en effet de lancer des appels du pied à Messi... ce qui commence à agacer au plus haut point le Barça.

« Ce ne sera pas facile pour Messi de rester parce qu'il a des offres de clubs »

Plusieurs candidats à la présidence du FC Barcelone, mais également l’entraineur Ronald Koeman, ont en effet sorti les barbelés et critiqué l’opération séduction du Paris Saint-Germain. Il faut dire qu’en Catalogne, on commence à sérieusement craindre le club parisien, capable comme Manchester City de pouvoir s’offrir Lionel Messi. D’ailleurs, Joan Laporta a quelque peu commencé à modifier son discours récemment, passant d’un optimisme poussé à une sorte de fatalisme face à la difficulté du dossier Messi. « Ce ne sera pas facile pour Messi de rester parce qu'il a des offres de clubs » a confié l’ancien président du Barça et grand favori de l’élection, à Mundo Deportivo . « Et l'argent ne leur manque pas avec des États ou un magnat derrière. Mais Leo est bien ici. Leo aime le Barça, ici il a du pouvoir ». Sans les nommer, Laporta parle bien sûr du PSG et de City.

