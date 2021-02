Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Di Maria… Annoncé au PSG, Lionel Messi s’agace !

Publié le 5 février 2021 à 12h30 par T.M.

Compte tenu de l’avenir incertain de Lionel Messi au FC Barcelone, les rumeurs sont nombreuses. Et ces derniers jours, les appels du pied en provenance du PSG se sont multipliés. Cependant, alors que l’Argentin est visiblement très attendu dans la capitale, cela commencerait à l’agacer au plus haut point de voir toutes ces sorties à son sujet.

L’avenir de Lionel Messi s’écrira-t-il au PSG ? Depuis plusieurs semaines déjà, ce feuilleton fait énormément parler. Et tout est notamment parti d’une énorme bombe lâchée par Neymar en marge de la rencontre de Ligue des Champions face à Manchester United. Ancien coéquipier de l’Argentin au FC Barcelone, le Brésilien avait alors fait part de son désir de rejouer au plus vite avec La Pulga : « Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble ». Il n’en fallait pas plus pour voir Lionel Messi être envoyé au PSG et depuis, dans la capitale, les déclarations se multiplient. Alors que Leandro Paredes et Angel Di Maria ont également fait des appels du pied à leur compatriote argentin, Leonardo avait publiquement reconnu dans France Football se tenir prêt à dégainer au cas où Lionel Messi venait à être disponible dans les prochains mois.

Messi en a assez !

Ces derniers jours, cela s’est donc enflammé à propos d’une arrivée de Lionel Messi au PSG. Et cela pourrait ne pas s’arrêter de sitôt. En effet, comme l’a fait savoir Manu Carreño, journaliste pour la Cadena Ser , à chaque zone mixte, un joueur du PSG pourrait parler de la star du FC Barcelone. Le forcing parisien serait donc loin d’être terminé, mais cela commencerait à agacer l’Argentin. « Dans l’entourage de Leo, on insiste pour dire que Messi était fatigué de voir son nom être en permanence dans les rumeurs, mais cela n’influe en rien sur sa décision. Actuellement, Messi ne prendra aucune décision sur son avenir, attendant qu’il y ait un nouveau président du Barça et qu’il parle avec lui », a précisé le journaliste. Une tendance également confirmée par TV3 . Le média ibérique a également confirmé le ras-le-bol de Lionel Messi face à ces déclarations et rumeurs incessantes l’envoyant au PSG. D’ailleurs, pour le moment, il n’y aurait rien avec le club de la capitale. Malgré ses liens avec Neymar et Angel Di Maria, le sextuple Ballon d’Or n’aurait eu aucun contact avec une personne du PSG.

La menace Laporta pour le PSG !