Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Valverde prêt à rebondir à l’OM après le Barça ? La réponse !

Publié le 6 février 2021 à 19h45 par A.C.

Ancien du FC Barcelone, Ernesto Valverde fait partie des noms évoqués pour remplacer André Villas-Boas à l’OM.

La liste des possibles successeur d’André Villas-Boas s’allonge de jour en jour. Nous vous avons annoncé sur le10sport.com que l’Olympique de Marseille a déjà connu trois échecs, avec Maurizio Sarri, Lucien Favre et Rafael Benitez, mais Pablo Longoria ne semble pas s’être arrêté là. En Italie on parle également de Walter Mazzarri, ancien du Torino et du Napoli, tandis qu’en Espagne c’est Ernesto Valverde qui est annoncé proche de l’OM.

Valverde sur la short-list de l’OM, mais...