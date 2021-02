Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas, Favre... Longoria avait tout prévu !

Publié le 6 février 2021 à 18h30 par A.C.

La piste Lucien Favre, ancien de l’OGC Nice et du Borussia Dortmund, semble être étudiée à l’Olympique de Marseille depuis très longtemps...

Qui va s’asseoir sur le banc de l’Olympique de Marseille ? C’est le gros dossier du moment pour Pablo Longoria. Avec André Villas-Boas désormais loin, le head of football de l’OM doit en effet lui trouver un remplaçant au plus vite. Car si Nasser Larguet occupera entre le poste d’entraineur face au PSG ce dimanche, l’arrivée d’un titulaire semble être essentielle en vue d’une possible qualification en Ligue des Champions à la fin de la saison. Le problème, c’est que personne ne semble disposé à prendre les rênes de l’OM. Ou plus précisément, personne ne semble y être disposé, en plein cours de saison. C’est en tout cas ce qu’a expliqué Lucien Favre, qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, a refusé l’OM. Il n’est d’ailleurs pas seul, puisque Maurizio Sarri et Rafael Benitez ont également éconduit les avances de Longoria.

Depuis le début, Longoria voulait Favre pour succéder à Villas-Boas

Mais il semble que Lucien Favre soit un nom qui intéressait l’Olympique de Marseille, bien avant le départ d’André Villas-Boas. Ce samedi, ESPN nous apprend que Pablo Longoria discutait avec Favre, en vue de lui confier les rênes de l’OM à la fin de la saison, lorsque Villas-Boas serait arrivé au terme de son contrat. Le départ pas vraiment prévu du Portugais, aurait donc un peu précipité les choses et met Favre dos au mur. Mais que va-t-il donc faire ? Le 29 janvier, nous vous expliquions sur le10sport.com que l’OM intéresse clairement Favre, mais seulement pour une arrivée à l’été 2021.

