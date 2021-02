Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les confidences de Gasset sur le feuilleton Villas-Boas !

Publié le 6 février 2021 à 18h15 par La rédaction

L'annonce de sa démission puis la mise à pied d’André Villas-Boas ont été un véritable coup de tonnerre en Ligue 1. Un coup de tonnerre qui a soulevé plusieurs questions chez les entraîneurs du championnat français. Pour Jean-Louis Gasset, technicien de Bordeaux, Villas-Boas avait de très bonnes raisons de vouloir quitter son poste.

La démission d’André Villas-Boas a été une véritable onde de choc en Ligue 1. Le technicien portugais a été mis à pied par son président Jacques-Henri Eyraud après avoir annoncé sa démission en conférence de presse. Villas-Boas n’avait pas apprécié le recrutement d’Olivier Ntcham sans son accord en toute fin de mercato hivernal. Une affaire qui n’arrange en rien la situation de l’OM, déjà très compliquée après les débordements de supporters de samedi dernier à la Commanderie. Si la direction du club phocéen prépare déjà l'avenir, explorant plusieurs pistes pour trouver un remplaçant à Villas-Boas, plusieurs questions ont été soulevées chez les entraîneurs du championnat de France. Et Jean-Louis Gasset n’a pas manqué de donner son avis sur la situation.

« S’il a décidé de démissionner c’est qu’il avait de bonnes raisons »