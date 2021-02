Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le dossier Sarri pourrait encore se compliquer pour Longoria !

Publié le 6 février 2021 à 18h10 par B.C.

Annoncé dans le viseur de l’OM, Maurizio Sarri a également la cote en Italie, et plus particulièrement du côté de la Fiorentina.

Après avoir annoncé sa volonté de démissionner de l’OM ce mardi, André Villas-Boas a été mis à pied dans la foulée par le club phocéen. Le départ du Portugais est donc aujourd’hui inéluctable, et Pablo Longoria s’est d’ores et déjà lancé sur les traces de son successeur. Parmi les cibles, on retrouve notamment Maurizio Sarri, qui a quitté la Juventus l’été dernier. Cependant, le10sport.com vous a annoncé que le tacticien italien n’était pas intéressé par une arrivée à l’OM en cours de saison. Pablo Longoria devra donc patienter l’été prochain, ou se rabattre sur un autre profil, d’autant que les concurrents ne manquent pas pour Maurizio Sarri.

La Fio à l’affût sur Sarri ?