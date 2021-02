Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria active une nouvelle piste inattendue pour la succession de Villas-Boas !

Publié le 6 février 2021 à 11h10 par B.C.

Comme vous l’a annoncé le 10 Sport, Jorge Sampaoli est l’une des priorités de l’OM pour la succession d’André Villas-Boas. Mais Pablo Longoria penserait également à l’entraîneur roumain Gheorghe Hagi, libre depuis son départ du Viitorul Constanța.

Ce mardi, André Villas-Boas a lâché une bombe en conférence de presse en annonçant sa volonté de quitter immédiatement l’OM à cause d’un désaccord avec Pablo Longoria concernant l’arrivée d’Olivier Ntcham. Le club phocéen a annoncé dans la foulée la mise à pied du Portugais, obligeant Pablo Longoria à s’activer pour dénicher un nouvel entraîneur. Comme vous l’a indiqué le10sport.com, Rafael Benitez, Maurizio Sarri et Lucien Favre ne sont pas intéressés par une arrivée en cours de saison à l’OM, et Jorge Sampaoli apparaît désormais en pole position dans l'esprit de Pablo Longoria, mais le head of football marseillais aurait d’autres idées pour le poste.

Gheorghe Hagi visé par l’OM ?