Mercato - OM : Frank McCourt doit-il vendre l’OM ?

Publié le 6 février 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que l’OM traverse une période délicate sur le plan sportif avec les résultats et la mise à pied d'André Villas-Boas, les rumeurs de rachat ont refait surface. Compte tenu de la situation actuelle avec les supporters notamment, Frank McCourt doit-il se résoudre à vendre l’OM selon vous ? C’est notre sondage du jour !

C’était le gros dossier de la journée de vendredi. Quelques mois après la tentative de rachat ultra-médiatisée de Mourad Boudjellal et de Mohamed Ayachi Ajroudi, le prince saoudien Al-Walid Ben Talal essaierait à son tour de convaincre Frank McCourt de passer la main et de vendre l’OM, club qu’il a acquis à l’automne 2016. Selon Canal+ et le journaliste Thibaud Vérizian entre autres, le prince et l’entreprise qu’il tient intitulée Kingdom Holding Company pourraient proposer 480M€ au propriétaire de l’OM d’après Canal+. Témoignant des multiples rumeurs concernant une éventuelle vente du club, Frank McCourt est monté au créneau en mettant les choses au clair au sujet de son implication à l’OM.

Frank McCourt jure fidélité à l’OM