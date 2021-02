Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros concurrent pour l’Arabie Saoudite pour le rachat de l’OM ?

6 février 2021

Selon plusieurs journalistes, l'OM pourrait prochainement être vendu et passer sous pavillon saoudien. Mais d'autres investisseurs seraient intéressés par le rachat du club phocéen.

Suite aux événements de samedi dernier à Marseille, la question de la légitimité de Frank McCourt est plus que jamais sur la table. L’Américain est-il encore capable de diriger l’OM comme il se doit ? S’il dément les rumeurs d’une vente du club phocéen ces derniers jours, le propriétaire américain voit plusieurs concurrents défiler pour lui succéder. Après avoir fait face à Mourad Boudjellal et Mohamed Ajroudi cet été, Frank McCourt voit un nouvel investisseur saoudien frapper à sa porte. Al-Walid Ben Talal tenterait de le convaincre de lui céder l’OM, que l'Américain détient depuis l’automne 2016. S’il n’a toujours pas accepté la moindre offre, de nouveaux concurrents viendraient se rajouter au dossier.

Dubaï s'intéresse aussi à l'OM !