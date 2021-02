Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La vérité sur l’offre de rachat du Moyen-Orient !

Publié le 5 février 2021 à 22h15 par Th.B. mis à jour le 5 février 2021 à 22h17

Alors que le prince saoudien Al-Walid Ben Talal voudrait racheter l’OM via son fonds d’investissement Kingdom Holding Company, le dossier ne serait certainement pas avancé. Explications.

Et si l’OM était bientôt vendu au prince saoudien Al-Walid Ben Talal ? Via sa Kingdom Holding Company , une offre de 480M€ serait proposée à Frank McCourt pour que le propriétaire de l’Olympique de Marseille accepte de céder le club phocéen qui passerait alors sous pavillon saoudien. Cependant, les équipes de communication de McCourt ont démenti toute vente du club ce vendredi en faisant passer le message suivant. « Mon engagement vis-à-vis de l’OM, de ses salariés, de la Ville et de l’ensemble des Marseillais est total. Je resterai, avec l’ensemble de la direction de l’OM et son Président, Jacques-Henri Eyraud, investi pour porter ce projet jusqu’au bout. Nous le devons à l’OM et à son histoire, passée, présente et future. Je m’interroge par ailleurs sur l’origine de ces campagnes répétées de désinformation et me demande à qui profite ces manipulations » . Au coeur de toutes ces rumeurs, Le Parisien a apporté des informations sur la situation.

Pas de discussion avec KHC, une fantaisie de rachat