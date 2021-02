Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'OM remet les choses au point pour la vente du club !

Publié le 6 février 2021 à 15h45 par La rédaction

L’OM va-t-il finir par passer sous pavillon saoudien ? Selon Franck McCourt, il n'en est pas question. Face aux rumeurs qui se multiplient, une autre source proche du club a tenu à démentir une potentielle vente.

D’après Canal+ notamment, le prince saoudien Al-Walid Ben Talal, à la tête de la Kingdom Holding Company, serait prêt à offrir 480M€ à Frank McCourt pour qu’il cède l’Olympique de Marseille. Dans un communiqué publié par les équipes de Frank McCourt justement, le propriétaire de l’OM s'est exprimé afin de démonter les rumeurs de vente de son club : « Mon engagement vis-à-vis de l’OM, de ses salariés, de la Ville et de l’ensemble des Marseillais est total. Je resterai, avec l’ensemble de la direction de l’OM et son Président, Jacques-Henri Eyraud, investi pour porter ce projet jusqu’au bout. Nous le devons à l’OM et à son histoire, passée, présente et future. Je m’interroge par ailleurs sur l’origine de ces campagnes répétées de désinformation et me demande à qui profite ces manipulations. » Des démentis qui n'empêchent pas les rumeurs de s'accumuler ces derniers temps, et face auxquelles les démentis se multiplient.

« Ce sont des rumeurs totalement bidon »