Mercato - OM : Pourquoi l’Arabie Saoudite veut racheter l’OM ? La réponse !

Publié le 6 février 2021 à 15h30 par T.M.

Ce vendredi, ça s’est emballé concernant l’imminence de la vente de l’OM. Arrivé en 2016, Frank McCourt pourrait céder la main et le club phocéen pourrait alors passer sous pavillon saoudien. Et concernant cet intérêt en provenance de l’Arabie Saoudite, des précisions ont été apportées.

Décidément, l’OM n’a pas vécu une semaine de tout repos. Samedi dernier, le club phocéen a été frappé par les débordements de ses supporters à La Commanderie. Un déchainement de violence qui a choqué la direction et les joueurs. Alors que l’OM pensait avoir une bonne nouvelle en faisant venir Olivier Ntcham lundi dernier, lors du dernier jours du mercato hivernal, cela a finalement provoqué un terrible tremblement de terre sur la Canebière. En effet, opposé à cette arrivée du Français et voyant finalement Pablo Longoria boucler l’opération, André Villas-Boas avait annoncé en conférence de presse qu’il avait remis sa démission à sa direction. Depuis, le Portugais a été mis à pied, mais ça ne s’est pas arrêté là. En effet, ce vendredi, la journée a également été mouvementée puisque Thibaud Vézirian, suivi ensuite par d’autres médias, a annoncé que la vente de l’OM était réglé. Aux commandes depuis 2016, Frank McCourt serait ainsi sur le point de s’en aller pour laisser la place à des investisseurs saoudiens et notamment Al Walid Bin Talal.

L’intérêt de l’Arabie Saoudite à racheter l’OM !