Mercato - OM : Cette nouvelle annonce fracassante sur la vente de l'OM !

Publié le 6 février 2021 à 17h45 par D.M.

Alors que Frank McCourt a publié un communiqué ce vendredi dans lequel il dément les rumeurs sur la vente de l’OM, certains journalistes persistent et indiquent que le club pourrait bientôt changer de propriétaire.

« A Noel, McCourt et ses collaborateurs s’étaient rendus à Riyad avec le clan de KHC (Kingdom Holding Company), la compagnie d’Al Walid Bin Talal. L’OM va être racheté, ça va être bouclé dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Y’a un communiqué de presse qui est en cours de rédaction ou même terminé » a déclaré Thibaud Vézirian ce vendredi au sujet de la vente de l’OM. Une déclaration qui a entraîné une vague de rumeurs et qui a poussé Frank McCourt à sortir du silence. Alors que Canal+ annonçait de son côté que le club marseillais pourrait être vendu à des investisseurs saoudiens pour 480M€, le propriétaire américain a publié un communiqué afin d’éteindre les rumeurs sur une possible vente : « Mon engagement vis-à-vis de l’OM, de ses salariés, de la Ville et de l’ensemble des Marseillais est total. Je resterai, avec l’ensemble de la direction de l’OM et son Président, Jacques-Henri Eyraud, investi pour porter ce projet jusqu’au bout. Nous le devons à l’OM et à son histoire, passée, présente et future. Je m’interroge par ailleurs sur l’origine de ces campagnes répétées de désinformation et me demande à qui profite ces manipulations ».

« Je pense que le club sera vendu oui »

Pourtant, à en croire certains journalistes, le départ de Frank McCourt serait toujours d’actualité. Sur son compte Twitter , Didier Roustan a été questionné sur la vente de l’OM et a indiqué que la formation phocéenne pourrait prochainement changer de propriétaire. « J’ai entendu plus qu’un bruit/rumeur pour tout te dire. Et par rapport à la qualité, en général, de certains informateurs, je pense que le club sera vendu oui… » peut-on lire. Toutefois, Roustan a précisé qu’il ne savait pas si cette vente était imminente ou pas. Les rumeurs sur un possible rachat de l’OM n’ont pas fini d’occuper l’actualité marseillaise.