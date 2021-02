Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La réponse de Villas-Boas à l’hommage d’Alvaro Gonzalez !

Publié le 6 février 2021 à 13h15 par La rédaction

Ayant été mis à pied par Jacques-Henri Eyraud, André Villas-Boas a reçu de nombreux soutiens. Ce vendredi, Alvaro Gonzalez a notamment rendu hommage à l'entraîneur de l'OM, et ce dernier lui a répondu.

La situation de l’OM aura eu raison d’André Villas-Boas. Après avoir appris le recrutement d’Olivier Ntcham sans son accord, le technicien portugais avait annoncé sa démission en conférence de presse. Mais Jacques-Henri Eyraud a finalement décidé de le mettre à pied. Une décision qui n’arrange pas les affaires de l’OM, qui traverse une grave crise ces derniers temps et qui affrontent le PSG ce dimanche. Villas-Boas a reçu une vague de soutien de la part de ses anciens joueurs, notamment Alvaro Gonzalez qui a écrit sur son compte Twitter : « Merci André Villas-Boas et chacun des membres du staff technique de m'avoir toujours fait confiance, d'avoir réalisé ensemble le rêve de faire mes débuts en Ligue des Champions, mais surtout de m'avoir permis d'être dans un club unique et formidable, l'OM que j'aime. Merci de tout mon cœur. OBRIGADO. » Et la réponse du Portugais aura été rapide.

« Mon cher soldat, nos chemins se croiseront à nouveau »