Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’énorme aveu de Mandanda sur le départ de Villas-Boas !

Publié le 6 février 2021 à 3h15 par A.M.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Steve Mandanda est revenu sur le départ d'André Villas-Boas et a reconnu qu'il était au courant depuis la veille.

Mardi en conférence de presse, André Villas-Boas a pris tout le monde de court en annonçant sa volonté de quitter l'OM : « J'ai à cause de cela présenté ma démission à la direction, sans rien demander à l'OM sur mon contrat. Je ne suis pas d'accord avec la politique sportive et cette prise de décision. La direction ne m'a pas encore répondu. Je veux simplement partir, sans rien demander à l'OM. Ma décision n'a rien à voir avec les incidents de samedi dernier. C'est juste par rapport à ce que je veux sur les aspects sportifs et cela n'a pas été compris ». Une annonce fracassante à laquelle s'attendait pourtant Steve Mandanda.

Mandanda était au courant