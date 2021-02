Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Claude Puel au coeur d’un plan surréaliste pour la succession de Villas-Boas ?

Publié le 6 février 2021 à 10h10 par B.C.

À l’OM, les pistes se multiplient pour la succession d’André Villas-Boas, même les plus inimaginables, à l’instar de celle menant à Claude Puel, actuellement à la tête de l’ASSE.

Mis à pied par à l’OM après avoir annoncé sa démission à la presse, André Villas-Boas ne sera bientôt plus l’entraîneur du club phocéen. Pablo Longoria s’active donc pour dénicher son successeur, sans grand succès pour le moment. Comme vous l’a révélé cette semaine le10sport.com, Rafael Benitez, Maurizio Sarri et Lucien Favre ont été approché par l’Olympique de Marseille, mais les trois hommes ne sont pas intéressés par une arrivée en cours de saison. L’OM pourrait néanmoins être plus chanceux avec Jorge Sampaoli selon nos informations, puisque l’entraîneur de l’Atletico Mineiro est l’une des priorités de Longoria pour le poste. En attendant de savoir si l’Argentin sera disposé à rejoindre Marseille à l’issue du championnat brésilien, de nouvelles pistes sont révélées au fil des jours, même les plus surprenantes.

Claude Puel également sur la short-list de Pablo Longoria ?