Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Luis Campos en approche ? La réponse de son entourage !

Publié le 6 février 2021 à 7h45 par Th.B.

Annoncé comme étant une pièce-maîtresse de la potentielle future direction de l’OM, Luis Campos ne serait pas prêt de déposer ses valises à Marseille selon son entourage.

L’OM pourrait être vendu à un fonds d’investissement saoudien via The Kingdom Holding Company, à condition que Frank McCourt revienne sur sa décision de poursuivre l’aventure au club phocéen. Selon Canal+ , une proposition de 480M€ pourrait être transmise au propriétaire de l’OM. Dans ce nouveau projet porté par le prince saoudien Al-Walid Ben Talal, Luis Campos tiendrait un rôle important et se trouverait déjà sur les lieux à Marseille. Mais à l’instar du rachat de l’OM, ce dossier n’en serait qu’au stade initial.

L’arrivée de Campos « très prématurée »