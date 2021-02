Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La porte est ouverte pour la vente de l’OM !

Publié le 6 février 2021 à 4h30 par T.M.

Ce vendredi, tout le monde n’a parlé que de la vente de l’OM. Et cela également été le cas de Sami Ghali, maire-adjointe de la citée phocéenne.

Arrivé à la tête de l’OM en 2016, Frank McCourt s’apprêterait à passer la main. Malgré les nombreux démentis dans son entourage, le départ de l’Américain serait bel et bien imminent. En effet, ce vendredi, Thibaud Vézirian a lâché une véritable bombe assurant que l’OM était vendu à KHC, compagnie du prince saoudien Al Walid Bin Talal. Par la suite, d’autres confirmations sont arrivées concernant l’imminence de la vente de l’OM. Et même à Marseille, les portes sont également ouvertes pour cela comme l’a fait savoir Samia Ghali, maire-adjointe.

« Si c'est un argument pour vendre le club, tant mieux… »