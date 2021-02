Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette incroyable révélation sur le recrutement de Paredes !

Publié le 6 février 2021 à 4h00 par A.M.

Recruté pour 47M€ en janvier 2019, Leandro Paredes est loin de faire l'unanimité au point que son recrutement interroge encore. Luis Ferrer, superviseur-recruteur du PSG de 2009 à 2020, explique ce choix.

Un an et demi après le mercato d'été de tous les records en 2017 avec les recrutements de Kylian Mbappé et Neymar, le PSG se retrouve toutefois complétement déplumé au milieu de terrain. Thomas Tuchel, alors entraîneur du club parisien depuis quelques mois, ne cesse de se plaindre du manque de solutions dans l'entrejeu ce qui le pousse à utiliser Marquinhos devant la défense. Par conséquent, durant le mois de janvier 2019, Antero Henrique, directeur sportif du club de la capitale à ce moment-là, se met en quête d'un milieu de terrain à vocation défensive afin d'équilibrer l'effectif du PSG. Cependant, c'est Leandro Paredes qui débarque en provenance du Zenith Saint-Pétersbourg. Un recrutement qui intrigue d'une part par le profil de l'international argentin, qui n'est pas un vrai récupérateur, mais également par le montant de l'opération : 47M€. Luis Ferrer, superviseur-recruteur du PSG de 2009 à 2020, a épaulé Antero Henrique dans cette recherche, et explique ce qui les a poussés à recruter Leandro Paredes.

«Plutôt que de privilégier le poste, on a opté pour un joueur qui avait le niveau PSG»