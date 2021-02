Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin a l’embarras du choix !

Publié le 6 février 2021 à 0h45 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin peut compter sur un grand nombre de courtisans.

La saison prochaine, Florian Thauvin ne devrait plus porter le maillot de l’Olympique de Marseille. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, Pablo Longoria fait tout son possible pour le prolonger, mais le joueur semble décidé à partir au terme de son contrat. En Italie, on est persuadés que Thauvin rebondira au Milan AC. Tuttosport assure que cette destination aurait séduit le champion du monde français, alors que Il Corriere dello Sport parle même d’un précontrat !

Leicester, Tottenham, Roma et Napoli toujours dans le coup