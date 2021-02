Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le prochain entraîneur du projet McCourt reçoit un premier message !

Publié le 6 février 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que l’OM est plus que jamais en quête de son futur entraîneur, Nasser Larguet a indiqué qu’il ferait absolument tout pour faciliter l’intégration de son successeur sur le banc du club.

Jorge Sampaoli, Ernesto Valverde, Lucien Favre, Roberto Moreno… Qui viendra bientôt succéder sur le banc de l’OM à André Villas-Boas, qui a été mis à pied mardi dernier par sa direction ? Pablo Longoria multiplie les pistes sur le marché des entraîneurs pour dénicher son nouveau profil, et en attendant, c’est le directeur du centre de formation de l’OM Nasser Larguet qui assure l’intérim. Mais il ne compte pas s’éterniser…

« Quand le coach viendra, je l’accompagnerai »