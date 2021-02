Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le message fort du clan Ntcham sur son arrivée !

Publié le 6 février 2021 à 13h45 par D.M.

Proche d’Olivier Ntcham, Reda Bekhti a indiqué que le joueur avait fait abstraction du contexte autour de son arrivée et notamment de la démission d’André Villas-Boas.

Pablo Longoria a pris les choses en main. Afin de remplacer Morgan Sanson, parti à Aston Villa, le head of football de l’OM a jeté son dévolu sur Olivier Ntcham. Le club marseillais a officialisé lors du dernier jour du mercato hivernal l’arrivée du milieu de terrain en provenance du Celtic Glasgow, sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 6M€. Mais sa venue dans la cité phocéenne a entraîné le départ d’André Villas-Boas. Le technicien portugais ne voulait pas de Ntcham et a présenté immédiatement sa démission. Une situation délicate pour le joueur de 24 ans, qui selon ses proches a fait abstraction de ce qu’il se passait.

« Olivier a fait abstraction du contexte de son arrivée »