Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'avenir de Thauvin directement influencé par... Ibrahimovic ?

Publié le 6 février 2021 à 12h10 par D.M.

Le Milan AC aurait formulé une offre au clan Thauvin. Le joueur français ne resterait pas insensible à l'intérêt du club italien et souhaiterait notamment évoluer aux côtés d'un ancien du PSG, Zlatan Ibrahimovic.

Les rumeurs sur la vente de l’OM ont monopolisé l’actualité marseillaise ces dernières heures. Mais en coulisse, Pablo Longoria a d’autres priorités en tête et s’est penché notamment sur l’avenir de plusieurs joueurs en fin de contrat en juin prochain. C’est notamment le cas de Florian Thauvin, qui discute avec ses dirigeants au sujet de la signature d'un nouveau contrat selon nos informations exclusives, mais pour l’heure aucun accord n’a été trouvé et la tendance est à un départ. Plusieurs équipes ont été associées à Florian Thauvin, mais c’est bien le Milan AC qui semble le mieux placé dans ce dossier.

Thauvin voudrait jouer avec Ibrahimovic