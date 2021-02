Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle recrue de l'OM était dans le viseur de... Paris !

Publié le 6 février 2021 à 18h45 par D.M.

Ancien éducateur d’Olivier Ntcham au Paris FC, Reda Bekhti a confié que le PSG suivait la situation du milieu de terrain durant son adolescence. Toutefois, aucune proposition ne lui avait été faite.

L’arrivée d’Olivier Ntcham a été la goutte de trop pour André Villas-Boas. Le technicien portugais, qui souhaitait un autre profil au milieu de terrain, n’a pas apprécié le comportement de Pablo Longoria et a présenté sa démission à ses dirigeants. Prêté avec option d’achat à l’OM, Ntcham aurait depuis discuté avec Villas-Boas et a affiché sa joie d’appartenir à l’équipe marseillaise : « Je suis très heureux d’avoir rejoint la famille marseillaise. C’est un plaisir d’honorer le maillot d’un grand club tel que Marseille ! ». Pourtant, le natif de Longjumeau en région parisienne aurait pu rejoindre le PSG durant son adolescence.

« Olivier était suivi par le PSG, mais ils ne lui ont pas fait de proposition »