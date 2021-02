Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les doutes d’Olivier Ntcham…

Publié le 6 février 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Dans les dernières heures du mercato hivernal, l’OM a bouclé l’arrivée d’Olivier Ntcham en provenance du Celtic Glasgow. Pourtant, le milieu de terrain français a longtemps craint que l’opération ne se concrétise pas…

Mardi, en conférence de presse, André Villas-Boas avait fait une terrible annonce suite au recrutement d’Olivier Ntcham à l’OM quelques heures auparavant : « Le mercato s’est fini avec l'arrivée d'un nouveau joueur (Ntcham). Une décision qui n'a pas été prise par moi. Je l'ai appris ce matin par la presse quand je me suis réveillé. En fait, c'est précisément un joueur que j'ai refusé. Il a fini par venir, mais je n'étais pas pour. J'ai à cause de cela présenté ma démission à la direction ». Des confidences qui ne mettent donc pas le milieu de terrain français dans les meilleures dispositions pour son arrivée à l’OM, d’autant qu’il a longtemps craint que l’opération n’aboutisse pas.

« Je n’y croyais pas au début »