Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Neymar… Le Qatar prépare sa vengeance contre le FC Barcelone !

Publié le 6 février 2021 à 12h30 par B.C.

Depuis l’arrivée de QSI dans la capitale française, le PSG et le FC Barcelone ont noué une rivalité sur le plan sportif, mais également sur le marché des transferts. Alors que le club culé a tout tenté pour récupérer Neymar à l’été 2019, le Qatar souhaite désormais mettre la main sur Lionel Messi, mais pas seulement…

Entre le PSG et le FC Barcelone, la tension est palpable. Les deux clubs ont noué une rivalité sportive et stratégique au fil des années et se retrouveront sur le rectangle vert le 16 février au Camp Nou à l’occasion du huitième de finale de Ligue des champions. Une première depuis le fameux épisode de la Remontada en 2017, qui précéda le transfert historique de Neymar au PSG. Vexé par cette humiliation, le Qatar avait en effet décidé de lever la clause libératoire de l’international brésilien pour s’attacher ses services. Une réponse claire envoyée au club culé, qui voulait de son côté s’attacher les services de Marco Verratti et Marquinhos. La guerre fut alors déclarée entre les deux entités, et les crispations reprendront à l’été 2019, avec le nouveau feuilleton Neymar, prêt à tout pour retourner en Catalogne, obligeant le PSG à négocier avec son rival. Finalement, le Qatar ne céda pas, mais cet épisode n’est pas oublié pour autant dans la capitale, et la situation contractuelle de Lionel Messi pourrait relancer cette rivalité. L’Argentin arrive en fin de contrat avec le Barça et semble encore loin d’une prolongation, incitant le PSG à se positionner publiquement. « Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où », a récemment confié Leonardo à France Football . Neymar, Angel Di Maria, Leandro Paredes ou Mauricio Pochettino ont lancé à leur tour de gros appel du pied au sextuple Ballon d’Or pour le convaincre de rallier la capitale, et le club se tient désormais prêt à passer à la vitesse supérieure.

Le PSG prêt à foncer sur Messi, mais pas seulement…

Ce samedi, Mundo Deportivo révèle en effet que Leonardo a hâte de lancer l’assaut pour Lionel Messi ! L’Argentin a déjà fait savoir qu’il souhaitait attendre la fin de la saison avant de trancher pour son avenir, incitant le PSG à patienter, mais le club est clair sur le fait qu’il est préférable de démarrer rapidement les discussions afin de maximiser ses chances dans ce dossier. La direction parisienne se tiendrait donc prête à rencontrer l’entourage de Lionel Messi, quitte à déstabiliser le FC Barcelone. Selon Mundo Deportivo , le PSG n’a pas oublié le forcing des Catalans pour Neymar en 2019 et n’aurait visiblement aucun problème à en faire de même pour Lionel Messi dans les prochaines semaines. Les nombreuses déclarations des joueurs parisiens visant la star argentine en sont d’ailleurs la preuve. Mais Leonardo ne voudrait pas se contenter de Lionel Messi, puisque le quotidien catalan révèle que le PSG lorgne d’autres joueurs de Ronald Koeman, à commencer par Jordi Alba. Alors que l’avenir de Juan Bernat, libre à l’issue de la saison, est incertain, Leonardo apprécierait le profil du latéral gauche de 31 ans. Sergi Roberto et Emerson figureraient également sur la short-list des Rouge et Bleu en vue de l’été prochain, ce qui risque de faire grincer des dents du côté du Camp Nou.

Le Barça perd patience