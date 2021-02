Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Barcelone... Angel Di Maria recadré en interne ?

Publié le 6 février 2021 à 16h15 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone serait de plus en plus remonté contre le PSG, la dernière sortie d'Angel Di Maria aurait mis le feu aux poudres et ce, dans les deux camps.

« Si je veux jouer à Paris avec Messi ? Je l’espère. Il y a beaucoup de possibilités. On doit rester tranquilles et les choses se développeront d’elles-mêmes. » De par ces mots, exprimés mercredi dernier au terme de la rencontre entre le PSG et Nîmes (3-0), Angel Di Maria a eu le don d'énerver le FC Barcelone. Alors que Lionel Messi est en fin de contrat avec le club catalan, le PSG travaillerait activement sur son recrutement. Une situation qui a fait réagir les joueurs parisiens, qui se sont récemment succédés afin de s'exprimer à ce propos, Angel Di Maria y compris donc. Cette sortie de l'Argentin n’a fait qu'envenimer la situation du côté du FC Barcelone, comme en témoignent les mots de Ronald Koeman en conférence de presse dernièrement : « Pour moi, c'est un manque de respect de parler autant de Leo, alors que Leo joue pour le Barça et avant un tour de qualification de Ligue des champions contre eux. On peut se tromper en disant ce genre de choses, surtout pour ne pas électriser un peu plus le match qu'on a contre eux. » Mais pas que, puisque le clan parisien n'aurait pas apprécié non plus les déclarations de Di Maria.

Le Barça énervé contre Di Maria, le PSG aussi !