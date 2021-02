Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une ancienne piste du PSG lance un énorme appel du pied à Zidane !

Publié le 6 février 2021 à 20h10 par D.M.

Sous contrat avec la Lazio jusqu’en 2025, Sergej Milinkovic-Savic a annoncé qu’il rêvait de rejoindre le Real Madrid à l’avenir.

Arrivé en 2015 à la Lazio Rome en provenance du KRC Genk, Sergej Milinkovic-Savic s’est vite imposé au sein du club italien. Agé de 25 ans, le milieu de terrain est aujourd’hui l’un des hommes forts de Simone Inzaghi. Les bonnes prestations de l’international serbe n'avaient d'ailleurs pas échappé au PSG, qui avait fait de Milinkovic-Savic sa priorité lors du dernier mercato estival comme le 10 Sport vous l’avait révélé en exclusivité. Mais finalement, le joueur est resté à Rome et désormais, il entend bien performer en Ligue des champions avec son équipe.

« Le Real Madrid ? Le plus grand objectif de ma carrière »