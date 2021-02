Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça sort les barbelés pour Lionel Messi !

Publié le 6 février 2021 à 14h30 par Dan Marciano

Lionel Messi est courtisé par de nombreux clubs à l’instar du PSG ou encore de Manchester City. Mais le FC Barcelone est décidé à conserver l'attaquant argentin, sous contrat avec le club catalan jusqu'en juin prochain.

Ce qui était encore impensable il y a encore quelques années pourrait bien se produire lors du prochain mercato estival. Arrivé durant son adolescence en Catalogne, Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone à l’issue de cette saison. Déjà proche d’un départ l’été dernier , la Pulga avait décidé de rester au sein de la formation blaugrana afin de ne pas rentrer en conflit avec son club de toujours. Mais la question de son avenir devrait occuper une place majeure dans l’actualité au cours des prochains mois. Lionel Messi voit son contrat expirer en juin prochain et n’a toujours pas décidé s’il allait continuer l’aventure en Catalogne ou quitter le FC Barcelone pour rejoindre une équipe étrangère. Manchester City et le PSG surveilleraient de près la situation et pourraient prochainement passer à l’offensive. Pour l’heure, l’international argentin serait indécis et voudrait s’entretenir avec le prochain président du FC Barcleone avant de prendre une décision définitive. Mais du côté de la formation blaugrana , on semble décidé à conserver sa star.

« Je suis convaincu que nous parviendrons à un accord avec Messi »

Alors que les prochaines élections présidentielles devraient avoir lieu le 7 mars prochain, les candidats enchaînent les prises de parole afin de convaincre les socios. Et ces derniers jours, il a évidemment été question de l’avenir de Lionel Messi. Favori pour devenir le prochain dirigeant du FC Barcleone, Joan Laporta s’est montré confiant et pense qu’un accord sera trouvé avec la Pulga : « Je suis convaincu que nous parviendrons à un accord avec Messi. Cela génère plus de revenus qu'il n'en coûte. Nous lui en sommes éternellement reconnaissants. Il est déçu de la direction précédente, mais je veux qu'il reste. Il est notre idole, il aime Barcelone et la ville. Notre souhait est que cela continue. Si je suis président, je ferai de mon mieux pour qu'il reste » a-t-il déclaré dans un entretien à TN . Même son de cloche du côté de Toni Freixa, qui n’a pas hésité, au passage, à adresser un tacle au PSG. « Je vois Messi très heureux. Il suffit de voir comment il a embrassé ses coéquipiers après le grand match d'hier (Grenade). Nous avons un plan pour Messi qui ridiculisera le PSG. Ce n'est pas seulement une question d'argent, nous avons des valeurs » a déclaré le candidat à la présidence.

« Son avenir est entre ses mains »