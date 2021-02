Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo bel et bien décidé à tenter un coup au FC Barcelone ?

Publié le 6 février 2021 à 11h15 par B.C.

Déterminé à mettre la main sur Lionel Messi, le PSG aurait également d’autres pistes du côté du FC Barcelone, notamment pour se renforcer sur le flanc droit de la défense.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le FC Barcelone, Lionel Messi alimente les rumeurs depuis de nombreuses semaines, et cela devrait durer encore un certain temps. L’attaquant argentin n’envisage pas de prolonger son bail pour l’heure, et le PSG se montre déterminé à s’attacher ses services. Outre Leonardo, plusieurs joueurs ont affiché leur souhait de voir la Pulga débarquer dans la capitale, mais d’autres éléments du Barça apparaîtraient sur la short-list du PSG. Selon Mundo Deportivo , Jordi Alba serait notamment visé en cas de départ de Juan Bernat, libre à l’issue de la saison, mais pas seulement.

Emerson et Sergi Roberto également surveillés par le PSG ?