Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Alessandro Florenzi annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 6 février 2021 à 14h10 par T.M.

Prêté avec option d’achat par l’AS Rome, Alessandro Florenzi pourrait donc s’inscrire possiblement sur le long terme au PSG. Toutefois, pour le moment, l’Italien ne pense pas à cela.

Avec le départ de Thomas Meunier l’été dernier au Borussia Dortmund, le PSG s’était mis en quête d’un nouvel arrière. Et au final, Leonardo a trouvé son bonheur à l’AS Rome, obtenant le prêt avec option d’achat d’Alessandro Florenzi. Et dans la capitale, l’Italien n’aura pas mis longtemps avant de s’imposer dans son couloir. Auteur de prestations très convaincantes sous le maillot du PSG, Florenzi pourrait même rapidement devenir un joueur parisien à part entière. En effet, ces dernières semaines, selon les échos en provenance d’Italie, le club de la capitale aurait d’ores et déjà décidé de lever l’option du joueur de 29 ans, estimée à 9M€.

« Nous verrons après ce qui arrivera »